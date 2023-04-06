ЗАМАНА - С 6 апреля между Махачкалой и аэропортом начали курсировать автобусы

С 6 апреля между Махачкалой и аэропортом начали курсировать автобусы

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06 апреля, 2023. Четверг 15:32
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С 6 апреля между Махачкалой и аэропортом начали курсировать автобусы

Стоит отметить, что просьба об открытии такого маршрута поступила в процессе прямого эфира с участием Сергея Меликова 25 января.

С 6 апреля между Махачкалой и аэропортом начали курсировать автобусы

Остановка в Махачкале находится на проспекте Имама Шамиля, напротив ТЦ "Этажи". Каждый день автобусы будут двигаться в обе стороны с интервалом в 30 минут.

График следующий: с 6:00 до 21:00.

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