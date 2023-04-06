Остановка в Махачкале находится на проспекте Имама Шамиля, напротив ТЦ "Этажи". Каждый день автобусы будут двигаться в обе стороны с интервалом в 30 минут.
График следующий: с 6:00 до 21:00.
Стоит отметить, что просьба об открытии такого маршрута поступила в процессе прямого эфира с участием Сергея Меликова 25 января.
Остановка в Махачкале находится на проспекте Имама Шамиля, напротив ТЦ "Этажи". Каждый день автобусы будут двигаться в обе стороны с интервалом в 30 минут.
График следующий: с 6:00 до 21:00.
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