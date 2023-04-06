Туристический потенциал Табасаранского района представили на V Сибирском турфоруме

Делегация из Табасаранского района под руководством главы муниципалитета Магомеда Курбанова принимает участие в V Сибирском туристическом форуме.

На крупном международном деловом мероприятии, которое проходит с 5 по 7 апреля в Экспоцентре Новосибирска, собрались ведущие эксперты отрасли, отельеры, рестораторы из 24 регионов России и 8 стран.

В рамках форума Магомед Курбанов презентовал руководителям крупных федеральных туроператоров туристический потенциал Табасаранского района.

На примере основных достопримечательностей, глава района продемонстрировал изменения, которые произошли в муниципалитете за последние годы благодаря серьезному отношению к развитию туризма.

Помимо этого Магомед Курбанов рассказал о культуре и быте жителей района, в том числе об уникальной технологии ковроткачества и национальной кухне.

По словам руководителя района, для комфортного проживания туристов в муниципалитете на сегодняшний день имеется 166 койко-мест в гостиницах, гостевых домах, А-фреймах, домах из срубов. Инвесторы уже строят в районе гостиницы и турбазы, чтобы дополнительно создать ещё 200 койко-мест.

Завершая презентацию, Магомед Курбанов подчеркнул, что в районе туризм развивается интенсивно, что приведет как к росту качества предоставления услуг, так и к росту уровня и качества жизни населения.

Презентацию главы района о Табасаране дополнила вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Наталия Осипова. Она предложила туроператорам и турагентствам конкретные турмаршруты в район.

Своими впечатлениями от поездки в Табасаран в проморолике поделились и журналисты из СМИ с многомиллионной аудиторией, которые ездили в муниципалитет в рамках медиаразведки.

Участникам мероприятия провели конкурс на внимательность и знание Табасарана после презентации. Победители получили в подарок сувенирную продукцию из района.

Площадка Табасаранского района вызвала у туроператоров наибольший интерес. Десятки из них уже подошли к представителям администрации района, чтобы обменяться контактами, наладить взаимодействие и турпоток.