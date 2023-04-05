ЗАМАНА - Ушел из жизни народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев

Ушел из жизни народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев

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05 апреля, 2023. Среда 10:42
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Ушел из жизни народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев

Дагестанский народный артист Магомедрасул Заваев скончался на 78-м году жизни, информирует пресс-служба Минкультуры республики.

Ушел из жизни народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев

"Музыкальная общественность региона понесла тяжелую утрату. Умер артист Дагестанской государственной филармонии имени Т. Мурадова, народный артист РД Магомедрасул Заваев. Минкультуры Дагестана, руководитель ведомства Зарема Бутаева и вся культурная общественность региона скорбит и выражает глубокие соболезнования родственникам и друзьям артиста", — сообщает пресс-служба.

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