"Музыкальная общественность региона понесла тяжелую утрату. Умер артист Дагестанской государственной филармонии имени Т. Мурадова, народный артист РД Магомедрасул Заваев. Минкультуры Дагестана, руководитель ведомства Зарема Бутаева и вся культурная общественность региона скорбит и выражает глубокие соболезнования родственникам и друзьям артиста", — сообщает пресс-служба.
Ушел из жизни народный артист Дагестана Магомедрасул Заваев
- Автор Дарья
- 05 апреля, 2023. Среда 10:42
Дагестанский народный артист Магомедрасул Заваев скончался на 78-м году жизни, информирует пресс-служба Минкультуры республики.
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