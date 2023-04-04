ЗАМАНА - Фестиваль «Будь здоров» пройдет в Махачкале

Фестиваль «Будь здоров» пройдет в Махачкале

Автор
04 апреля, 2023. Вторник 14:47
|||
Фестиваль «Будь здоров» пройдет в Махачкале

Большой фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню здоровья, в рамках которого гости смогут пройти профилактические осмотры и принять участие в мастер-классах по оказанию первой медицинской помощи, состоится на базе исторического музея «Россия — моя история» 7 апреля, информирует пресс-служба учреждения.

Фестиваль «Будь здоров» пройдет в Махачкале

Работу мероприятия разделят на несколько тематических площадок, также пройдут встречи с медиками и уроки здоровья. Откроет фестиваль зарядка со спортсменами. Программу мероприятия можно увидеть в официальном telegram-канале музея «Россия – моя история». Вход бесплатный.

Пресс-служба озвучила, что организаторами фестиваля стали Дагестанское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», Городская клиническая больница № 1, ДРО РДДМ «Движение первых», Исторический музей «Россия – моя история» при поддержке Министерства молодежи республики и Министерство здравоохранения региона.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top