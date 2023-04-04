Два дагестанца вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»

Благотворитель Магомед Абдулхаликов и параспортсменка Сакинат Магомедова из Дагестана попали в книгу о 100 выдающихся поступках современных жителях России, информирует пресс-служба медиапроекта «Подвиги».

Житель поселка Шамилькала Магомед Абдулхаликов помогает малоимущим деньгами, восстанавливает их документы, ищет родственников и строит социальные дома. В планах мужчины – возведение фермы, на которой люди смогут жить, работать, выращивать продукты и продавать их.

Вторая героиня – многократная чемпионка России, Европы и мира по паратхэквондо Сакинат Магомедова. Девушка родилась на свет без рук и на своем примере учит инвалидов чувствовать себя полноценными членами общества. Сакинат Магомедова воспитывает двоих детей, она учит их быть неравнодушными, помогать всем и звать на помощь тех, кто способен это сделать.