ЗАМАНА - Два дагестанца вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»

Два дагестанца вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»

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04 апреля, 2023. Вторник 13:45
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Два дагестанца вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»

Благотворитель Магомед Абдулхаликов и параспортсменка Сакинат Магомедова из Дагестана попали в книгу о 100 выдающихся поступках современных жителях России, информирует пресс-служба медиапроекта «Подвиги».

Два дагестанца вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»

Житель поселка Шамилькала Магомед Абдулхаликов помогает малоимущим деньгами, восстанавливает их документы, ищет родственников и строит социальные дома. В планах мужчины – возведение фермы, на которой люди смогут жить, работать, выращивать продукты и продавать их.

Вторая героиня – многократная чемпионка России, Европы и мира по паратхэквондо Сакинат Магомедова. Девушка родилась на свет без рук и на своем примере учит инвалидов чувствовать себя полноценными членами общества. Сакинат Магомедова воспитывает двоих детей, она учит их быть неравнодушными, помогать всем и звать на помощь тех, кто способен это сделать.

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