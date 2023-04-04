В Тарумовском военном комиссариате началась весенняя призывная кампания

В военном комиссариате Тарумовского и Ногайского районов с 3 апреля началась весенняя призывная кампания. С целью своевременного и качественного призыва на военную службу работает районная призывная комиссия. Председатель комиссии - Василий Джамалов, и.о.главы администрации МР «Тарумовский район» РД.

В состав призывной комиссии вошли представители военного комиссариата, полиции, образования, здравоохранения, общественных организаций, родители.

Медицинское освидетельствование проходит в помещении военного комиссариата, где для этого созданы все необходимые условия. Медицинскую комиссию, укомплектованную врачами-специалистами Тарумовской ЦРБ, возглавляет Ирина Фирсова, зам. главного врача по медицинской части.

В основном у призывников настроение бодрое, они внимательно слушают наставления членов призывной комиссии.

Как отметил военный комиссар Александр Мельников, в Армию идут ребята грамотные, физически и морально крепкие.

«Если до службы в армии молодой человек прошёл подготовку в системе ДОСААФ, то у него будет немало преимуществ. Он быстрее втянется в армейскую жизнь и сможет занять ответственную и вместе с тем интересную должность, например, оператора сложной боевой техники, водителя и т.д», — сказал А.Мельников.

«В Армии солдату выплачивается ежемесячное денежное пособие, которое поступает на банковскую карточку, через банкомат можно снять необходимую сумму на личные расходы; есть «тихий час» для срочников; использование мобильных телефонов в установленное для этого время. Для новобранцев сделана и выдаётся на руки специальная памятка с указанием необходимых телефонов, например, военной прокуратуры, военного комиссариата, из которого призывался военнослужащий, и другие», — добавил Ваха Хадизов, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Тарумовского и Ногайского районов.

В ходе работы комиссии, обращаясь к ребятам, Али Алиев, заместитель главы района по безопасности отметил: «В рядах Вооруженных Сил у военнослужащего есть возможность проявить себя с самой лучшей стороны, понять, на что он действительно способен, ведь сегодня в армии большое внимание уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению постоять за себя и своего боевого товарища».

Важные составляющие мотивации военной службы отметил Нусредин Исрапилов, и.о.начальника ОМВД России по Тарумовскому району.

«Служба в армии и на флоте – почётная обязанность гражданина России, которая даёт немалые преимущества в дальнейшем. Можно сделать карьеру в государственной структуре или ведомственном учреждении. Служба в Вооруженных Силах – зачастую обязательное условие приёма на работу, поскольку многие предприятия и структуры вообще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную службу», — сказал Н.Исрапилов.

Стоит сказать, что у ребят-призывников боевой настрой и желание служить. «Мой отец работал в МЧС и с детства говорил, что мужчина должен пройти школу мужества, — сказал Мурад Гаджиахмедов из Кочубея. – Считаю, армия мне в этом поможет. Я имею водительское удостоверение, специальность техника радиоэлектронной аппаратуры. Хочу служить Родине, тем более пример есть – мой брат Руслан в настоящее время по контракту защищает рубежи Отечества в зоне СВО».

Добровольно пришел на призывную комиссию студент Колледжа современного образования имени Саида Афанди пос. Дубки, житель села Тарумовки Гази Магомедов. «Хочу служить в Армии», — сказал молодой человек.

«В настоящее время важнейшим направлением деятельности Министерства Обороны РФ является совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил рядовым и сержантским составом. Главным приоритетом в этой работе является безусловное преимущество качественных характеристик перед количественными. Конечно, армия – есть армия, и где бы ни проходила служба, лёгкой она не бывает. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды Вооруженных Сил не за лёгкой жизнью, а за тем, чтобы отдать долг Родине – научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну», — говорит Александр Мельников.