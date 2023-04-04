ЗАМАНА - Конкурс исследовательских работ младших школьников «Первоцвет-2023» состоялся в ДИРО

Конкурс исследовательских работ младших школьников «Первоцвет-2023» состоялся в ДИРО

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04 апреля, 2023. Вторник 10:48
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Конкурс исследовательских работ младших школьников «Первоцвет-2023» состоялся в ДИРО

Региональный конкурс исследовательских работ младших школьников «Первоцвет-2023», в котором принимали участие лауреаты и призеры муниципального этапа, состоялся в ДИРО, информирует пресс-служба института.

Конкурс исследовательских работ младших школьников «Первоцвет-2023» состоялся в ДИРО

Защита исследовательских проектов осуществлялась в 13 категориях. Дети защищали свои проекты по следующим темам: «Вторая жизнь пластиковых бутылок», «Семь чудес света», «Бисер и бисероплетение», «Культура и быт предков», «Каспийская нерпа: чем мы можем ей помочь?», «Мир запахов», «Мороженое: польза или вред?», «Исследование влияния компьютера на зрение школьника», «О чем могут рассказать монеты», «Любимый сердцу уголок», «Волшебные струны домбры» и так далее. В каждой теме были выбраны лучшие проекты.

Пресс-служба уточнила, что конкурс проходит для формирования необходимых условий для обнаружения интеллектуально и творчески одаренных детей из начальных классов; развития у детей младше 10 лет креативности, самостоятельности мышления и навыков владения предметом исследования.

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