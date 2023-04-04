Nordwind с 29 апреля запускает прямые рейсы из Перми в Махачкалу

Автор Дарья |||

С 29 апреля самолёты авиакомпании Nordwind начнут летать из Перми в Махачкалу. Рейсы будут осуществляться по средам и субботам, длительность маршрута – 3 часа, информирует пресс-служба авиаперевозчика.