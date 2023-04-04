ЗАМАНА - В Дагестане обновляют пешеходную тропу для подъема на бархан Сарыкум

В Дагестане обновляют пешеходную тропу для подъема на бархан Сарыкум

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04 апреля, 2023. Вторник 08:28
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В Дагестане обновляют пешеходную тропу для подъема на бархан Сарыкум

Пешеходную тропу для подъема на самый большой в Европе песчаный бархан Сарыкум обновят в Дагестане к старту туристического сезона. Она будет оснащена зонами отдыха для гостей, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя государственного природного заповедника "Дагестанский" Курбана Куниева.

В Дагестане обновляют пешеходную тропу для подъема на бархан Сарыкум

"В данный момент на Сарыкуме осуществляются работы по формированию новой расширенной пешеходной тропы со специальными "карманами" для остановок и отдыха посетителей. Ее собираемся открыть к старту туристического сезона, в мае", — высказался Куниев.

Он добавил, что в 2023 году также начнет работать новый визит-центр, где гости региона смогут ознакомиться с природными достопримечательностями Сарыкума и иных заповедных мест республики. Обновление инфраструктуры, как озвучил Куниев, требуется из-за высокого туристического потока, который ежегодно увеличивается.

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