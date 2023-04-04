"В данный момент на Сарыкуме осуществляются работы по формированию новой расширенной пешеходной тропы со специальными "карманами" для остановок и отдыха посетителей. Ее собираемся открыть к старту туристического сезона, в мае", — высказался Куниев.
Он добавил, что в 2023 году также начнет работать новый визит-центр, где гости региона смогут ознакомиться с природными достопримечательностями Сарыкума и иных заповедных мест республики. Обновление инфраструктуры, как озвучил Куниев, требуется из-за высокого туристического потока, который ежегодно увеличивается.