Случаи полиомиелита в Дагестане не регистрировались с 2010 года

С 2010 года по сегодняшний день в Дагестане не зарегистрировано случаев полиомиелита, однако ежегодно регистрируются случаи острого вялого паралича – один из синдромов полиомиелита со свойством поражения нервной системы.

По словам заместителя главврача по эпидемиологическим вопросам РЦИБ и СПИДа Махачкалы Муминат Джабраиловой, это связано с большим количеством отказов от вакцинации.

«В последние годы у нас в два раза увеличились отказы, а также снизился коллективный иммунитет, то есть количество отказов превысило количество привитых. 2023 год для Дагестана объявлен Годом иммунизации против полиомиелита, так как единственной мерой защиты является иммунопрофилактика», – отметила специалист.

Так, в первом туре иммунизации привились 387 968 детей, что составило 88% от подавляющего количества населения. Второй тур пройдет в республике с 3 по 9 апреля.

Лечения, направленного на устранение причины возникновения заболевания, на сегодняшний день не существует. Кортикостероидная терапия применяется при наличии отека мозга, резко выраженного болевого синдрома. Здесь используются обезболивающие средства, тепловые процедуры и дегидратационные препараты.

«Пациенты находятся на стационарном лечении до получения отрицательных результатов проб фекалий на полиовирус. За данный период больной получает необходимое лечение в зависимости от жалоб. С третьей недели от начала параличей в восстановительном периоде подключают препараты, улучшающие нервно-мышечную передачу, витамины и физиотерапию», – подчеркнула Муминат Джабраилова.