Также в селе Верхнее Казанище премьер посетил могилу и почтил память экс-руководителя ГОВД Буйнакска полковника Алиева Магомедарипа Тагировича. Его убили летом 2008 года. Под его руководством было осуществлено множество операций по устранению участников нелегальных вооруженных формирований, а также были разоблачены и задержаны многие боевики.
После этого глава кабмина региона побывал на могиле известного шейха Саида Афанди аль – Чиркави. При жизни он был духовным учителем и наставником для тысяч дагестанских мусульман, известным общественным деятелем. После его смерти место захоронения стало зияратом, куда приезжают верующие не только республики, но и других российских субъектов.
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