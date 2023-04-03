Премьер-министр Дагестана посетил зияраты Сайфулла-кади Башларова и шейха Саида Афанди

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 2 апреля, в священный для всех мусульман месяц Рамадан вместе с семьей посетил зияраты мусульманского ученого, шейха Сайфулла-кади Башларова в населенном пункте Верхнее Казанище и религиозного деятеля, шейха Саида Афанди в селе Чиркей Буйнакского района региона.

Также в селе Верхнее Казанище премьер посетил могилу и почтил память экс-руководителя ГОВД Буйнакска полковника Алиева Магомедарипа Тагировича. Его убили летом 2008 года. Под его руководством было осуществлено множество операций по устранению участников нелегальных вооруженных формирований, а также были разоблачены и задержаны многие боевики.

После этого глава кабмина региона побывал на могиле известного шейха Саида Афанди аль – Чиркави. При жизни он был духовным учителем и наставником для тысяч дагестанских мусульман, известным общественным деятелем. После его смерти место захоронения стало зияратом, куда приезжают верующие не только республики, но и других российских субъектов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.