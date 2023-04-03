ЗАМАНА - Махачкалинского подростка подозревают в вымогательстве денег у своего одноклассника

Махачкалинского подростка подозревают в вымогательстве денег у своего одноклассника

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03 апреля, 2023. Понедельник 13:24
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Махачкалинского подростка подозревают в вымогательстве денег у своего одноклассника

Махачкалинского подростка подозревают в вымогательстве денег у ровесника, информирует пресс-служба МВД республики.

Махачкалинского подростка подозревают в вымогательстве денег у своего одноклассника

Выявлено, что ученик 8-го класса – 15-летний подросток вымогал 9 000 рублей у своего одноклассника после того, как случайно застал последнего за просмотром в интернете непристойного контента.

В ходе беседы с сотрудником полиции, школьник рассказал, что начал шантажировать своего одноклассника: угрожал, что расскажет девочке, которая была к нему неравнодушна.

Угрозы растянулись на 2 недели, денег у мальчика не было. Мать подростка заметила изменения в поведении сына, выяснив про шантаж и вымогательство, она обратилась к директору школы, а те – в полицию, уточняет ведомство.

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