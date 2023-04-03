ЗАМАНА - Минтрудом РД с начала 2023 года в рамках проекта «Социальный контракт» заключено около 3000 тысяч контрактов

Минтрудом РД с начала 2023 года в рамках проекта «Социальный контракт» заключено около 3000 тысяч контрактов

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03 апреля, 2023. Понедельник 09:44
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Минтрудом РД с начала 2023 года в рамках проекта «Социальный контракт» заключено около 3000 тысяч контрактов

В рамках проекта «Социальный контракт» проводятся мероприятия по оказанию жителям, пребывающим в сложной жизненной ситуации государственной соцпомощи по следующим направлениям: «поиск работы», «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», «развитие личного подсобного хозяйства», «иные мероприятия, направленные на преодоление сложной жизненной ситуации».

Минтрудом РД с начала 2023 года в рамках проекта «Социальный контракт» заключено около 3000 тысяч контрактов

С начала текущего года подписано 2 906 социальных договоров, в том числе 280 контрактов по категории «поиск работы», 999  – по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, 801 контракт – по направлению «развитие личного подсобного хозяйства», 826 – «другие мероприятия, нацеленные на преодоление сложной жизненной ситуации».         

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