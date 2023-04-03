Минтрудом РД с начала 2023 года в рамках проекта «Социальный контракт» заключено около 3000 тысяч контрактов

Автор Дарья |||

В рамках проекта «Социальный контракт» проводятся мероприятия по оказанию жителям, пребывающим в сложной жизненной ситуации государственной соцпомощи по следующим направлениям: «поиск работы», «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», «развитие личного подсобного хозяйства», «иные мероприятия, направленные на преодоление сложной жизненной ситуации».