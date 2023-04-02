Дагестанец стал фигурантом уголовного дела о неуплате около 12 млн рублей

Автор Дарья |||

Следственные органы в Дагестане завели уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, информирует СУ СК РФ по региону.