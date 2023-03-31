Жители Дагестана с апреля смогут подать заявления на предоставление жилищных субсидий инвалидам

Прием заявлений на предоставление субсидий для покупки жилья инвалидам 1-й группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, стартует 1 апреля и завершится 30 июня 2023 года, информирует пресс-служба Минстроя Дагестана.

Уточняют, что для участия в программе получателям субсидий необходимо использовать личные средства в размере не менее 750 000 рублей.

«В качестве собственных средств могут использоваться маткапитал или заемные средства ипотечного жилищного кредита на покупку жилья, подлежащие оплате получателями ежемесячно с аннуитетным платежом в размере не более 10 000 рублей на срок не больше 10 лет. Максимальный размер социальной выплаты, предоставляемой получателю, не превышает 3 млн 947 тыс. рублей», – заявляет ведомство.

Получателями субсидии могут стать россияне, являющиеся инвалидами первой группы, и семьи, имеющие детей-инвалидов, состоящие в сводном (по РД) списке отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда РД по контракту социального найма в соответствии с Законом РД от 3 февраля 2006 года №4 «О категориях граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда РД по контракту социального найма, и о порядке его предоставления данным категориям граждан».

Чтобы получить субсидию, получателю требуется подать документы в ГКУ «Жилище» по следующему адресу: проспект Имама Шамиля, 58 или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД (МФЦ).