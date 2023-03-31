ЗАМАНА - Сотрудник соцстраха в Буйнакске предстанет перед судом за хищение более 350 000 рублей

Сотрудник соцстраха в Буйнакске предстанет перед судом за хищение более 350 000 рублей

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31 марта, 2023. Пятница 15:51
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Сотрудник соцстраха в Буйнакске предстанет перед судом за хищение более 350 000 рублей

Прокуратура Буйнакска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника Фонда социального страхования в городе, информирует пресс-служба ведомства.

Сотрудник соцстраха в Буйнакске предстанет перед судом за хищение более 350 000 рублей

Специалиста обвиняют по части 3 статьи 159 Уголовного Кодекса России (мошенничество). «В 2020-2021 годах обвиняемый использовал персональные данные жительницы Буйнакска и украл денежные средства, которые подлежали выплате в качестве пособий по временной нетрудоспособности, пособий по материнству, по беременности и родам, на общую сумму более 350 000 рублей», – сообщает ведомство. Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Буйнакский городской суд.

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