Сотрудник соцстраха в Буйнакске предстанет перед судом за хищение более 350 000 рублей

Специалиста обвиняют по части 3 статьи 159 Уголовного Кодекса России (мошенничество). «В 2020-2021 годах обвиняемый использовал персональные данные жительницы Буйнакска и украл денежные средства, которые подлежали выплате в качестве пособий по временной нетрудоспособности, пособий по материнству, по беременности и родам, на общую сумму более 350 000 рублей», – сообщает ведомство. Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Буйнакский городской суд.