Как проинформировала пресс-служба ведомства, выявлено, что 24 сотрудникам ГБУ Дагестана «Поликлиника №2» не были выплачены причитающиеся денежные средства за неиспользованные отпуска в 2020-2021 годах на общую сумму больше 90 000 рублей. Дабы устранить нарушения закона, прокуратура внесла представление начальнику медицинского учреждения. По результатам его рассмотрения задолженность погасили в полной мере.
Медикам в махачкалинской поликлинике выплатили деньги за неиспользованные отпуска
- Автор Дарья
- 31 марта, 2023. Пятница 14:24
В результате вмешательства прокуратуры Ленинского района Махачкалы сотрудникам поликлиники выплатили причитающиеся денежные средства за неиспользованные отпуска.
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