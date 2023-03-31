Медикам в махачкалинской поликлинике выплатили деньги за неиспользованные отпуска

Как проинформировала пресс-служба ведомства, выявлено, что 24 сотрудникам ГБУ Дагестана «Поликлиника №2» не были выплачены причитающиеся денежные средства за неиспользованные отпуска в 2020-2021 годах на общую сумму больше 90 000 рублей. Дабы устранить нарушения закона, прокуратура внесла представление начальнику медицинского учреждения. По результатам его рассмотрения задолженность погасили в полной мере.