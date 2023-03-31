В ифтаре поучаствовали депутаты Народного Собрания и махачкалинцы. Заур Аскендеров поздравил собравшихся со священным месяцем Рамадан, подчеркнув его значение для мусульман. Далее он поблагодарил Муфтия региона Шейха Ахмад-афанди Абдулаева за огромную духовно-нравственную работу, нацеленную на объединение мусульманской общины, сохранение мира и согласия.
Заур Аскендеров профинансировал ифтар в Махачкале
- Автор Дарья
- 31 марта, 2023. Пятница 02:15
В четверг, 30 марта, на территории махачкалинской Джума-мечети состоялся ифтар с участием нескольких тысяч горожан. Его финансирование обеспечил Председатель НС республики Заур Аскендеров.
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