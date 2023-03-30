ЗАМАНА - Специалисты назвали Дагестан одним из лидеров по развитию туризма в СКФО

Специалисты назвали Дагестан одним из лидеров по развитию туризма в СКФО

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30 марта, 2023. Четверг 17:00
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Специалисты назвали Дагестан одним из лидеров по развитию туризма в СКФО

Заведующая кафедрой туризма и гостиничного дела Пятигорского института (филиал) СКФУ Ирина Огаркова назвала интерес к национальной культуре одной из причин развития туризма в Дагестане.

Специалисты назвали Дагестан одним из лидеров по развитию туризма в СКФО

Как она объяснила, минувший год стал годом активного развития внутреннего туризма в стране. По росту туристического потока Огаркова выделила субъекты СКФО, а среди них Ставропольский край и Республику Дагестан.

«Рост туристического потока в республику связан с интересом людей к национальной культуре, с уникальными и разноплановыми природными ресурсами и культурно-историческими объектами. На популярность также влияет рост числа туристских маршрутов, улучшение туристической инфраструктуры за счет федерального бюджета, грантовой поддержки и финансирования в рамках национальных проектов, а также с внедрением чартерных программ», – высказалась Заведующая кафедрой туризма и гостиничного дела Пятигорского института.

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