Более 25 млн рублей направили на благотворительность в первую неделю Рамадана пользователи Tooba

С 22 по 29 марта пользователи благотворительного приложения Tooba направили почти 26 миллионов рублей на благотворительность, благодаря чему закрылись 84 сбора для подопечных следующих фондов: «Жизнь как чудо», «Синяя птица», «КДЛ», «Фонд борьбы с лейкемией», «Спина бифида» и другие, информирует пресс-служба компании.

«Рамадан – особый месяц для всех мусульман, когда награда за добрые дела увеличивается. В это время люди, безусловно, жертвуют чаще. И речь идет не только о мусульманах, но и о представителях всех религий и конфессий. Проявление доброты становится в хорошем смысле заразительным. Рамадан подталкивает всех наших пользователей чаще помогать малоимущим», – рассказал создатель Tooba Рамазан Меджидов.