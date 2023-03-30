ЗАМАНА - Более 25 млн рублей направили на благотворительность в первую неделю Рамадана пользователи Tooba

Более 25 млн рублей направили на благотворительность в первую неделю Рамадана пользователи Tooba

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30 марта, 2023. Четверг 16:46
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Более 25 млн рублей направили на благотворительность в первую неделю Рамадана пользователи Tooba

С 22 по 29 марта пользователи благотворительного приложения Tooba направили почти 26 миллионов рублей на благотворительность, благодаря чему закрылись 84 сбора для подопечных следующих фондов: «Жизнь как чудо», «Синяя птица», «КДЛ», «Фонд борьбы с лейкемией», «Спина бифида» и другие, информирует пресс-служба компании.

Более 25 млн рублей направили на благотворительность в первую неделю Рамадана пользователи Tooba

«Рамадан – особый месяц для всех мусульман, когда награда за добрые дела увеличивается. В это время люди, безусловно, жертвуют чаще. И речь идет не только о мусульманах, но и о представителях всех религий и конфессий. Проявление доброты становится в хорошем смысле заразительным. Рамадан подталкивает всех наших пользователей чаще помогать малоимущим», – рассказал создатель Tooba Рамазан Меджидов.

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