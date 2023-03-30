ЗАМАНА - Учитель аварского языка и литературы Нижне-Кегерской средней школы прочитал стихотворение Расула Гамзатова о Дагестане на родном языке

Учитель аварского языка и литературы Нижне-Кегерской средней школы прочитал стихотворение Расула Гамзатова о Дагестане на родном языке

Автор
30 марта, 2023. Четверг 14:24
|||
Учитель аварского языка и литературы Нижне-Кегерской средней школы прочитал стихотворение Расула Гамзатова о Дагестане на родном языке

Педагог аварского языка и литературы Нижне-Кегерской средней школы из Гунибского района Рамазан Газимагомедов прочитал стихотворение Расула Гамзатова о Дагестане на родном языке на встрече с главой Дагестана, министром просвещения РФ и его заместителем. 

Рамазан Газимагомедов осенью 2022 года попал в список лучших учителей родного языка и литературы во всероссийском конкурсе, который состоялся в Пятигорске.

Прочитано 64 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top