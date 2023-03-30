Учитель аварского языка и литературы Нижне-Кегерской средней школы прочитал стихотворение Расула Гамзатова о Дагестане на родном языке

Автор Дарья |||

Педагог аварского языка и литературы Нижне-Кегерской средней школы из Гунибского района Рамазан Газимагомедов прочитал стихотворение Расула Гамзатова о Дагестане на родном языке на встрече с главой Дагестана, министром просвещения РФ и его заместителем.