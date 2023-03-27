Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии России

«За более чем двухвековую историю был пройден доблестный путь. От батальонов внутренней стражи генерала Е.Ф. Комаровского до внутренних войск легендарного военачальника И.К. Яковлева и дней сегодняшних – в тяжелых испытаниях ковались традиции национальной гвардии.

Покрыв себя неувядаемой славой в годы Великой Отечественной войны, каждодневно выполняя колоссальный объем служебно-боевых задач даже в мирное время перед лицом смертельной опасности, мужали войска совершенно нового типа, способные охранять государство, общество, граждан от любых посягательств. И совсем неслучайно краповый берет, ставший символом доблести, силы воли и боевого братства, был рожден именно здесь.

Благородство, готовность к самопожертвованию и смелость солдат правопорядка проявлялись не только на поле боя или в противостоянии криминалу, но и в спасении людей при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Именно на плечи войск правопорядка легла значительная тяжесть борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Дагестан всегда будет помнить героев, не пожалевших самой жизни, в схватке за мир в регионе, его покой и благополучие.

Сегодня наши ребята вновь бьют врага на передовой, самоотверженно отстаивают интересы России в зоне специальной военной операции, защищают мирных жителей, обеспечивают общественный порядок и безопасность.

И пусть противник силен и опасен, но убежден, что, росгвардейцы сделают все для победы. Ведь тот, кто избрал для себя эту службу, всегда готов выполнять поставленные задачи, какими бы трудными они ни были.

Желаю тем, кто встречает праздник на боевом посту, новых побед и благополучного возвращения домой, военной удачи и жизненных сил. Самые теплые слова благодарности вашим родным и близким за верность и терпение. Они, как никто, понимают трудности службы с ее тяготами и тревогами.

Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам. Следуя девизу «Всегда на страже», своей преданностью делу, патриотизмом, порядочностью вы задали высокую планку служения Родине.

Крепкого всем здоровья, выдержки, оптимизма, новых успехов на благо Дагестана и всей России», – говорится в поздравлении главы региона.