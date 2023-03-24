ЗАМАНА - В Махачкале собираются построить многофункциональный торгово-культурный комплекс

В Махачкале собираются построить многофункциональный торгово-культурный комплекс

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24 марта, 2023. Пятница 14:47
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В Махачкале собираются построить многофункциональный торгово-культурный комплекс

Под руководством первого заместителя главы кабмина Дагестана Руслана Алиева прошло собрание республиканского правительства, где собравшиеся обсудили целесообразность предоставления земельных участков в аренду без осуществления торгов для реализации двух масштабных инвестиционных проектов.

В Махачкале собираются построить многофункциональный торгово-культурный комплекс

Подробно о проектах рассказал начальник Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гусейн Гусейнов.

Первый проект предусматривает возведение в Махачкале многофункционального комплекса «Шелковый путь», который будет состоять из торгово-культурного центра, бизнес-центра, гостиничного комплекса и так далее.

В общем проект обойдется в 1 млрд 458 млн. рублей. В планах обеспечить регион 189 новыми рабочими местами.  

Второй проект предполагает возведение в селе Коркмаскала цеха по производству кондитерских изделий мощностью 8000 тонн продукции в год. 

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