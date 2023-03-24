3 сквера благоустроят в Табасаранском районе до конца 2023 года

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов в своем телеграм-канале рассказал, как изменятся после обновления скверы в селах Хучни, Тураг и Тинит до конца текущего года.

«Сквер в Хучни площадью 1466 квадратных метров расположен на одной из центральных улиц села – на площади Мирзы Калукского по ул. Османова. Мы приняли решение озеленить сквер, застелить в нем газон, оборудовать его малыми архитектурными формами, выложить дорожки из тротуарной плитки - брусчатки, установить освещение. Эта площадь станет центром притяжения детей и молодежи села, а также местом для проведения общественных и культурных мероприятий», - подчеркнул важность проекта глава муниципалитета.

Руководитель района рассказал подробности и про проекты в селах Тураг и Тинит площадью 360 и 200 квадратных метров соответственно. Магомед Курбанов отметил, что в населенных пунктах нет зон отдыха для детей школьного и дошкольного возраста. В этой связи в скверах создадут детские площадки с резиновым покрытием, высадят деревья, установят скамейки, и т.д.

Инициативы будут реализованы по национальному проекту «Жилье и городская среда», по региональной программе «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан». Их стоимость составит более 5,8 млн. рублей.

В прошлом году по данному нацпроекту в районе благоустроили скверы в селах Хапиль, Ерси, Гюхряг.