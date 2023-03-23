Он также подчеркнул, что традиции Рамадана – олицетворение высоких идеалов ислама, где всегда ценится доброта и сострадание, терпимость и взаимопонимание.
Подробнее – здесь.
В своем поздравлении и.о. главы города отметил, что Рамадан – символ очищения и возрождения.
Он также подчеркнул, что традиции Рамадана – олицетворение высоких идеалов ислама, где всегда ценится доброта и сострадание, терпимость и взаимопонимание.
Подробнее – здесь.
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