В своем поздравлении Гасанов отметил важность высокого духовного роста и постижения мудрости в этот священный месяц.
«Желаю милости Всевышнего, прощения, спасения души», – говорится в тексте поздравления.
Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Джамаладин Гасанов поздравил мусульман с наступившим месяцем Рамадан.
В своем поздравлении Гасанов отметил важность высокого духовного роста и постижения мудрости в этот священный месяц.
«Желаю милости Всевышнего, прощения, спасения души», – говорится в тексте поздравления.
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