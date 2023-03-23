ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов пожелал мусульманам провести Рамадан с надеждой на милость Всевышнего

Джамаладин Гасанов пожелал мусульманам провести Рамадан с надеждой на милость Всевышнего

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23 марта, 2023. Четверг 11:59
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Джамаладин Гасанов пожелал мусульманам провести Рамадан с надеждой на милость Всевышнего

 Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Джамаладин Гасанов поздравил мусульман с наступившим месяцем Рамадан.

Джамаладин Гасанов пожелал мусульманам провести Рамадан с надеждой на милость Всевышнего

В своем поздравлении Гасанов отметил важность высокого духовного роста и постижения мудрости в этот священный месяц.

«Желаю милости Всевышнего, прощения, спасения души», – говорится в тексте поздравления.

 

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