ЗАМАНА - Муфтий Дагестана поздравил мусульман с началом месяца Рамадан

Муфтий Дагестана поздравил мусульман с началом месяца Рамадан

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23 марта, 2023. Четверг 11:44
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Муфтий Дагестана поздравил мусульман с началом месяца Рамадан

Муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди поздравил жителей республики с началом священного месяца Рамадан. 

Муфтий Дагестана поздравил мусульман с началом месяца Рамадан

«Дорогие братья и сестры! От всей души поздравляю вас с началом священного месяца поста – Рамадана. Это благословенное время размышлений, усердия и покорности, время добрых дел, очищения и милосердия, а также время великой щедрости Творца.
  
Именно в этот светлый месяц Создатель вменил нам в обязанность соблюдение благословенного поста. Постящимся в Рамадан предписано воздерживаться от всего скверного и недостойного: злословия, лжи, сплетен, споров, дурных мыслей, и стремиться только к благому. Поэтому Рамадан – это месяц очищения не только человеческого организма, но и очищения наших душ от присущих им пороков. Сегодня всё человечество переживает эпоху великих испытаний. Пройти их достойно, сохранив свой внутренний мир в гармонии, поможет лишь искренне вера и упование на Всевышнего. Прошу Создателя в это сложное время укрепить наши сердца и одарить наилучшим терпением. Также прошу Аллаха избавить нас всех от недугов, смут и бед.

Пусть этот благословенный месяц, олицетворяющий добро, сострадание и любовь, способствует духовному очищению, успокоению сердец и приумножению благих дел.

Пусть Всевышний поможет нам провести дни поста в особом служении Ему, а благие деяния и молитвы станут причиной духовного и физического возрождения и обновления нашей Родины. Аминь», – говорится в обращении. 

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