Муфтий Дагестана поздравил мусульман с началом месяца Рамадан

«Дорогие братья и сестры! От всей души поздравляю вас с началом священного месяца поста – Рамадана. Это благословенное время размышлений, усердия и покорности, время добрых дел, очищения и милосердия, а также время великой щедрости Творца.



Именно в этот светлый месяц Создатель вменил нам в обязанность соблюдение благословенного поста. Постящимся в Рамадан предписано воздерживаться от всего скверного и недостойного: злословия, лжи, сплетен, споров, дурных мыслей, и стремиться только к благому. Поэтому Рамадан – это месяц очищения не только человеческого организма, но и очищения наших душ от присущих им пороков. Сегодня всё человечество переживает эпоху великих испытаний. Пройти их достойно, сохранив свой внутренний мир в гармонии, поможет лишь искренне вера и упование на Всевышнего. Прошу Создателя в это сложное время укрепить наши сердца и одарить наилучшим терпением. Также прошу Аллаха избавить нас всех от недугов, смут и бед.



Пусть этот благословенный месяц, олицетворяющий добро, сострадание и любовь, способствует духовному очищению, успокоению сердец и приумножению благих дел.



Пусть Всевышний поможет нам провести дни поста в особом служении Ему, а благие деяния и молитвы станут причиной духовного и физического возрождения и обновления нашей Родины. Аминь», – говорится в обращении.