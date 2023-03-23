ЗАМАНА - Глава Дагестана поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан

Глава Дагестана поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан

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23 марта, 2023. Четверг 10:12
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Глава Дагестана поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.

Глава Дагестана поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан

«Сердечно поздравляю всех мусульман Дагестана с началом месяца Рамадан! Вековые традиции Рамадана – неотъемлемая часть духовного и культурного богатства, которым по праву гордится наша страна. Верующие встречают долгожданный месяц с самыми светлыми и искренними чувствами. Это время духовно-нравственного совершенствования, благих помыслов и дел, укрепления веры и осмысления своих поступков, терпения и сострадания, месяц мира и спокойствия. Именно эти принципы объединяют нас в непростой для всего общества период. Сегодняшние события в очередной раз подтверждают, что сила России – именно в ее многонациональном народе, в сплоченности людей и их беспримерной любви к родному краю. Выражаю глубокую признательность Духовному управлению мусульман Дагестана, всем, кто искренне занимается благотворительностью, кто помогает слабым и нуждающимся, кто поддерживает не только своих земляков, знакомых, но и протягивает руку помощи абсолютно незнакомым людям. Пусть светлый месяц Рамадан принесет в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие, благополучие и достаток! Желаю вам крепкого здоровья, мира и удачи во всех добрых начинаниях!» – обратился Меликов.

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