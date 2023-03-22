Актер из «Гарри Поттера» умер после обморока у вокзала Кингс-Кросс Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/641960d19a794760f1518cf9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Автор Дарья |||

Пол Грант, который известен по «Звездным войнам» и «Гарри Поттеру», скончался в возрасте 56 лет. Об этом информирует The Sun, ссылаясь на родных актера. Полиция нашла его без сознания рядом с лондонским вокзалом Кингс-Кросс 16 марта.