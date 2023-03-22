На форуме были объявлены итоги работы некоммерческих организаций за минувший год и обсуждены социальные проблемы Дагестана. Основной повесткой мероприятия стали вопросы урбанизации во взаимодействии с НКО.
Поприветствовав собравшихся, Меликов озвучил, что к мнению граждан всегда необходимо прислушиваться при принятии решений в вопросах развития городов. «Без поддержки жителей развитие городов невозможно. В успешных городах в основу развития становятся не только вопросы экономики и агломераций, а именно отношение граждан к этим городам. Главное – единство власти и горожан, неравнодушие дагестанцев к тому, что происходит в республике», – выступил руководитель региона.
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