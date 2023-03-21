Школьники Табасаранского района поздравили Героя России Рустама Мурадова с юбилеем

Учащиеся рассказали про жизненный и профессиональный путь Героя России, командующего Восточным военным округом, почетного гражданина Табасаранского района Рустама Мурадова. Некоторые из них зачитали стихи о подвигах, доблести и славе.

Они также организовали для Героя России необычное поздравление — выстроились с флагами Российской Федерации в «живую» цифру 50, так как в этом году генерал-полковник отмечает юбилей.