ЗАМАНА - Школьники Табасаранского района поздравили Героя России Рустама Мурадова с юбилеем

Школьники Табасаранского района поздравили Героя России Рустама Мурадова с юбилеем

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21 марта, 2023. Вторник 21:03
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Школьники Табасаранского района поздравили Героя России Рустама Мурадова с юбилеем

Учащиеся рассказали про жизненный и профессиональный путь Героя России, командующего Восточным военным округом, почетного гражданина Табасаранского района Рустама Мурадова. Некоторые из них зачитали стихи о подвигах, доблести и славе.

Школьники Табасаранского района поздравили Героя России Рустама Мурадова с юбилеем

Они также организовали для Героя России необычное поздравление — выстроились с флагами Российской Федерации в «живую» цифру 50, так как в этом году генерал-полковник отмечает юбилей.

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