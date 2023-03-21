ЗАМАНА - Дагестанскую молодежь приглашают принять участие в первом международном конкурсе молодёжных проектов «Книга будущего»

Дагестанскую молодежь приглашают принять участие в первом международном конкурсе молодёжных проектов «Книга будущего»

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21 марта, 2023. Вторник 15:55
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Дагестанскую молодежь приглашают принять участие в первом международном конкурсе молодёжных проектов «Книга будущего»

Российский книжный союз и Московский политехнический университет организуют первый международный конкурс молодёжных проектов «Книга будущего».

Дагестанскую молодежь приглашают принять участие в первом международном конкурсе молодёжных проектов «Книга будущего»

Задача конкурса – поддержка и развитие идей молодого поколения по продвижению и пропаганде чтения, обеспечение условий для профессионального и личностного развития молодёжи России и стран СНГ.

Конкурс будет проходить по 6 номинациям.

Подробнее материал можно прочитать тут.

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