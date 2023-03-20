Учитывая особую важность работы всех тех, кто воспитывает и обучает юное поколение граждан России, начальник Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов провел встречу с Председателем Совета при Главе региона по развитию гражданского общества и правам человека Зикрулой Ильясовым и руководителем «Этномедиахолдинг Дагестан» Арсеном Юсуповым, где они обсудили инициативу формирования при Дагинформе коллегиального совещательного органа – Совета наставников республиканских СМИ.
В Дагестане появится Совет наставников республиканских СМИ
- Автор Дарья
- 20 марта, 2023. Понедельник 15:29
Постановлением президента РФ Владимира Путина 2023 год стал Годом педагога и наставника.
Последнее от Дарья
- Миннац Дагестана проведет конкурс на лучшую публикацию в СМИ
- В Дагестане пройдет финал конкурса «Лучший учитель родного языка-2023»
- Житель Махачкалы погиб в результате ДТП
- Участковый педиатр Кайтагского района дала интервью о способах защиты детей от полиомиелита
- Досрочный период ЕГЭ проходит в Дагестане