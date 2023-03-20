ЗАМАНА - В Дагестане появится Совет наставников республиканских СМИ

В Дагестане появится Совет наставников республиканских СМИ

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20 марта, 2023. Понедельник 15:29
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В Дагестане появится Совет наставников республиканских СМИ

Постановлением президента РФ Владимира Путина 2023 год стал Годом педагога и наставника.

В Дагестане появится Совет наставников республиканских СМИ

Учитывая особую важность работы всех тех, кто воспитывает и обучает юное поколение граждан России, начальник Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов провел встречу с Председателем Совета при Главе региона по развитию гражданского общества и правам человека Зикрулой Ильясовым и руководителем «Этномедиахолдинг Дагестан» Арсеном Юсуповым, где они обсудили инициативу формирования при Дагинформе коллегиального совещательного органа – Совета наставников республиканских СМИ.

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