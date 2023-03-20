Автоматы, пистолеты, ружья и гранаты добровольно сдали в полицию дагестанцы

В рамках операции «Оружие-выкуп» несколько жителей Ботлихского района сдали в отдел МВД оружие и боеприпасы, информирует пресс-служба ведомства.

Стоит заметить, что оружие находилось у жителей Ботлихского района с событий 1999 года. «Более 9 000 штук патронов разного калибра, пять автоматов, один пистолет, три револьвера кустарного производства, два охотничьих ружья ИЖ, 17 штук ВОГ-17, несколько гранат сдали граждане», — заявляет МВД. Стоит напомнить, что за каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств имеется определенное денежное награждение.