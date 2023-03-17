ЗАМАНА - Ж/д грузооборот между Дагестаном и Азербайджаном вырос в 2 раза после отмены ограничений

Ж/д грузооборот между Дагестаном и Азербайджаном вырос в 2 раза после отмены ограничений

Автор
17 марта, 2023. Пятница 10:14
|||
Ж/д грузооборот между Дагестаном и Азербайджаном вырос в 2 раза после отмены ограничений

Грузооборот между Дагестаном и Азербайджаном по железной дороге увеличился в 2 раза после отмены ограничений движения поездов ночью. Грузы доставляются в ближневосточные страны, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя филиала ОАО "РЖД"  Арсена Уруджева.

Ж/д грузооборот между Дагестаном и Азербайджаном вырос в 2 раза после отмены ограничений

Некоторое время назад Минтранспорта республики заявляло, что с конца лета минувшего года Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) России было снято ограничение движения поездов в ночное время на территории Дагестана, которое было введено в 2011 году для обеспечения безопасности.

"Отмена ограничений движения поездов помогла нам увеличить объемы грузооборота, идущие из центральной России через Дагестан в Азербайджан, далее в Иран и в другие государства. Это позволило увеличить почти на 50 процентов объем перевозимых грузов", — выступил источник агентства.

Прочитано 12 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top