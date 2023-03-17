Ж/д грузооборот между Дагестаном и Азербайджаном вырос в 2 раза после отмены ограничений

Грузооборот между Дагестаном и Азербайджаном по железной дороге увеличился в 2 раза после отмены ограничений движения поездов ночью. Грузы доставляются в ближневосточные страны, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя филиала ОАО "РЖД" Арсена Уруджева.

Некоторое время назад Минтранспорта республики заявляло, что с конца лета минувшего года Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) России было снято ограничение движения поездов в ночное время на территории Дагестана, которое было введено в 2011 году для обеспечения безопасности.

"Отмена ограничений движения поездов помогла нам увеличить объемы грузооборота, идущие из центральной России через Дагестан в Азербайджан, далее в Иран и в другие государства. Это позволило увеличить почти на 50 процентов объем перевозимых грузов", — выступил источник агентства.