Вопрос обсуждался в рамках исполнения поручения руководителя Дагестана.

«Во время рабочих поездок по региону я уже много раз замечал, что многие больницы и поликлиники пребывают в неудовлетворительном состоянии. В некоторых наблюдается нехватка оборудования, в других – специалистов, были вопросы и к качеству управления сотрудниками. К сожалению, все эти проблемы также фиксируются и системе психиатрической помощи.

Основная среди них – высокая потребность в экспертах. В психиатрической службе около 50 вакансий врачей-психиатров и психотерапевтов, обеспеченность медиками в 2,5 раза ниже среднероссийского, — заявил Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.