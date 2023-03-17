ЗАМАНА - В ДГМУ возобновят подготовку специалистов по направлению «Психиатрия»

В ДГМУ возобновят подготовку специалистов по направлению «Психиатрия»

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17 марта, 2023. Пятница 09:26
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В ДГМУ возобновят подготовку специалистов по направлению «Психиатрия»
В рамках собрания дагестанского правительства вчера, 16 марта, под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова поднимался вопрос совершенствования организации оказания психиатрической помощи гражданам.
В ДГМУ возобновят подготовку специалистов по направлению «Психиатрия»

Вопрос обсуждался в рамках исполнения поручения руководителя Дагестана.

«Во время рабочих поездок по региону я уже много раз замечал, что многие больницы и поликлиники пребывают в неудовлетворительном состоянии. В некоторых наблюдается нехватка оборудования, в других – специалистов, были вопросы и к качеству управления сотрудниками. К сожалению, все эти проблемы также фиксируются и системе психиатрической помощи.

Основная среди них – высокая потребность в экспертах. В психиатрической службе около 50 вакансий врачей-психиатров и психотерапевтов, обеспеченность медиками в 2,5 раза ниже среднероссийского, — заявил Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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