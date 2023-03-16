ЗАМАНА - Дагестанца, подозреваемого в убийстве мужчины у села Уллуая, взяли под стражу

Дагестанца, подозреваемого в убийстве мужчины у села Уллуая, взяли под стражу

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16 марта, 2023. Четверг 15:44
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Дагестанца, подозреваемого в убийстве мужчины у села Уллуая, взяли под стражу

40-летнего мужчину из Левашинского района взяли под стражу, информирует пресс-служба Следственного управления СК республики.

Дагестанца, подозреваемого в убийстве мужчины у села Уллуая, взяли под стражу

Стоит напомнить, что в процессе расследования уголовного дела, заведенного 11 марта этого года по факту обнаружения у села Уллуая трупа со множественными ножевыми ранениями, по подозрению в совершении убийства был задержан 40-летний мужчина, житель этого же села.

Мужчина в процессе проверки показаний на месте подробно описал обстоятельства преступления, продемонстрировал место, где спрятал орудие убийства и каким образом оно им было совершено.

«В данный момент по уголовному делу назначены судебные экспертизы, осуществляется комплекс следственных мероприятий, нацеленный на закрепление доказательственной базы», – сообщает ведомство.

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