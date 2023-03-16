Около 2,5 млрд рублей задолжали жители Дагестана за капитальный ремонт

Совокупная задолженность жителей Дагестана за капремонт общего имущества в многоквартирных домах составляет 2,5 миллиарда рублей, из них производства на 1,5 миллиарда рублей пребывают на исполнении у приставов, проинформировал начальник Дагестанского фонда капитального ремонта Магомед Алиев в интервью с агентством РИА «Дагестан».

В минувшем году учреждение передало в суд более 20 500 исков о взыскании долгов с граждан на общую сумму около 400 миллиона рублей. Также озвучено, что по причине отсутствия в электронных сервисах ЕГРН сведений о собственниках 40 000 квартир или кадастрового номера не было возможности взыскать через суд задолженности по капитальному ремонту на общую сумму 700 миллионов рублей. Благодаря осуществленной работе Минстроительства республики и муниципальных образований получилось определить собственников 20 000 квартир.