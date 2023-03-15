Попытку дачи взятки сотруднику полиции пресекли в аэропорту Махачкалы

Так, в процессе несения службы сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Махачкалы выявили лицо, нарушившее правила въезда в Россию. В ходе разбирательства 24-летний гражданин ближнего зарубежья обратился к сотруднику полиции с просьбой не составлять в отношении него административный протокол и передал тому взятку в размере 900 рублей.

«Противоправные действия мужчины были задокументированы в установленном законом порядке. В данный момент в отношении него отделением дознания Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте заведено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем 10 000 рублей)», – заявляет ведомство.