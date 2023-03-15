ЗАМАНА - Жители Дагестана могут поучаствовать в акции «Подвиг села: наставники»

Жители Дагестана могут поучаствовать в акции «Подвиг села: наставники»

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15 марта, 2023. Среда 09:41
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Жители Дагестана могут поучаствовать в акции «Подвиг села: наставники»

Российский союз сельской молодёжи при поддержке Министерства просвещения России дал старт акции «Подвиг села: наставники», информирует пресс-служба Минмолодежи Дагестана. 

Жители Дагестана могут поучаствовать в акции «Подвиг села: наставники»

«Принять участие в акции могут пользователи интернета, в рамках акции опубликовавшие тематические посты на своих страницах в соцсети ВКонтакте и заполнившие заявку через портал организатора, где также необходимо добавить ссылку на публикацию.

Размещать посты с фотографиями и историями о трудовых заслугах учителей в селах, в том числе осуществляющих наставническую деятельность и имеющих почётные звания и награды, нужно под едиными хэштегами #ПодвигСела, #ПедагогНаставник, #СельскийУчитель, #РССМ в соцсети ВКонтакте», — озвучила пресс-служба.

Как заявил представитель ведомства, акция состоит из двух этапов: 1 этап (февраль-март 2023 года) – подготовка и публикация постов участников акции, 2 этап (апрель май 2023 года) – оценка полученных заявок и определение призеров.

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