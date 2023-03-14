В Дагестане поисковики «Лиза Алерт» помогли мужчине найти родных спустя 15 лет

Это первый случай в республике, когда «Лиза Алерт» вела «обратный поиск» – это случаи, когда не сами родные ищут пропавшего, а пропавший человек ищет родственников.

Максим помнил лишь свое имя и как зовут его трех сестер, но этих сведений поисковикам хватило, чтобы найти семью мужчины. Они жили в Подмосковье.

История поиска стартовала 25 января 2023 год, когда на горячую линию «Лиза Алерт» поступил звонок. Звонивший назвал себя Казимагомедом и рассказал, что в декабре минувшего года его сын познакомился на улице с парнем по имени Максим. Сын Казимагомеда привел Максима к отцу, и семья не оставила человека в беде, предоставив ему теплую комнату, одежду и еду.

«Документов у Максима при себе не было, он называл свои фамилию, имя, отчество – Сапунов Максим Николаевич, помнил, что жил в Подмосковье. Но как помочь вернуться Максиму домой – Казимагомед не знал. Данные у нас были скудные, но, тем не менее, уже было то, за что можно зацепиться. После недолгих поисков совместно с информационным координатором Еленой и сотрудниками уголовного розыска МВД Республики Дагестан мы нашли трех женщин, которые могли быть сестрами нашего Максима», – сообщают специалисты поискового отряда.

Звонок одной из сестер Анастасии Сапуновой подтвердил родственную связь с пропавшим, волонтеры «Лиза Алерт» Мурад и Альберт привезли Максима домой.