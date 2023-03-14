Концерн КЭМЗ планирует начать поставку самолетов малой авиации за рубеж

"Есть иностранные заказчики, которые хотят приобретать наши самолеты, — Малайзия, Индия, Турция. Осуществить это планируем в 2024-2025 году. Чтобы поставлять самолеты в другие страны, необходимо получить сертификат типа. Все характеристики должны быть проверены", — выступил Ахмат Ахматов. Он добавил, что в скором времени компания рассчитывает получить сертификат разработчика, а также сертификат типа на самолет "Альфа-КМ".

Кроме того, концерт ведет переговоры по поставке таких самолетов отечественным авиаперевозчикам. "Есть переговоры о поставках наших самолетов и российским авиакомпаниям. Наш самолет интересен тем, что он двухдвигательный, у него сдублированное управление, то есть он полезен пилотажным школам. В этом направлении мы также ведем переговоры", — рассказал Ахматов. На сегодняшний день компания производит самолеты "Альфа-КМ". "Планируем первые самолеты использовать в своей авиакомпании. На первом этапе это будут полеты для фотовидеосъемки на наши объекты. Концерн большой, поэтому мы пытаемся таким образом развить авиационный кластер, показать людям на собственном примере, что малая авиация имеет свои плюсы, шансы на жизнь", — сообщил директор компании. Он добавил, что стоимость производства одного самолета "Альфа-КМ" на данный момент составляет 35 миллионов рублей. "Построить один самолет стоит около 35 млн рублей с учетом сегодняшних реалий. У нас на самолете стоит иностранный инжекторный двигатель, 100 лошадиных сил. На годовую программу они есть. В планах установка российского двигателя. Сейчас в стране идет разработка оборудования такого класса", — поделился Ахматов. При этом он добавил, что ограничения по комплектующим не остановили авиационное производство в стране, а лишь замедлили его сроки. "Ограничения по комплектующим, которые есть, отложили сроки по авиационному строительству. Но все мы можем сделать в нашей стране. Все это решаемо", — подытожил директор концерна.