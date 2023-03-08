Глава Дагестана поздравляет с Международным женским днем.

Глава Дагестана поздравляет с Международным женским днем.



"Дорогие наши женщины! Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник пронизан светом любви и гармонии, нашего искреннего уважения к матерям, сестрам, дочерям, спутницам жизни.

В женщине органично переплетаются лучшие качества: самоотверженная забота о близких, духовная чистота, трудолюбие и терпение, чуткость и умение прощать. Самой природой вы призваны хранить тепло семейного очага, растить детей, беречь и передавать подрастающим поколениям истинные ценности, необходимые каждому.

Мы гордимся тем, что в нашей республике немало состоявшихся женщин, которые талантливо проявляют себя в самых разных сферах общества. Вы несете в мир добро, красоту, милосердное отношение к окружающим. Именно в вас мы находим понимание и поддержку, черпаем уверенность в своих делах и поступках.

В сегодняшнее неспокойное время, когда с мыслями о матери, о родной земле наши военнослужащие, добровольцы идут в бой, защищая интересы государства, с особой пронзительностью воспринимаются не имеющие срока давности строки народного поэта Дагестана Расула Гамзатова о женщинах, которые «мир в маленьких своих ладонях держат; и чем трудней и пасмурнее дни, тем эти руки и сильней и тверже».

Дорогие женщины, пусть всегда будет мирное небо, а рядом — верные, надежные спутники!

Доброго вам здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!", — обратился Меликов.