ЗАМАНА - Заур Аскендеров поздравил с наступающим 8 марта женщин–депутатов и сотрудниц Аппарата Народного Собрания

Заур Аскендеров поздравил с наступающим 8 марта женщин–депутатов и сотрудниц Аппарата Народного Собрания

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07 марта, 2023. Вторник 15:49
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Заур Аскендеров поздравил с наступающим 8 марта женщин–депутатов и сотрудниц Аппарата Народного Собрания

Во вторник, 7 марта, Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров поздравил с наступающим Международным женским днем женщин-депутатов и сотрудниц Аппарата Народного Собрания. 

Заур Аскендеров поздравил с наступающим 8 марта женщин–депутатов и сотрудниц Аппарата Народного Собрания

Мероприятие прошло в зале заседаний Народного Собрания. «Женщины нашего коллектива делают крайне большую работу. Мы видим ваше отношение, аккуратность и пунктуальность. Хочу поблагодарить вас за работу.  Поздравляю вас с праздником! Желаю вам самого доброго, хорошего, чтобы все ваши мечты сбывались! Самое главное, чтобы был мир в ваших сердцах, в ваших домах», — выступил Заур Аскендеров. Все женщины получили презенты и цветы.

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