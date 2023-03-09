Продажи летних туров по России за год увеличились на треть

Продажи летних туров по России к сегодняшнему дню увеличились на треть по сравнению с таким же периодом 2022 года, информирует ТАСС, ссылаясь на Ассоциацию туристических операторов России.

"Граждане России активно планируют летний отдых внутри страны. Объемы продаж в организованном секторе, как минимум, уже на треть опережают показатели минувшего года", — заявляет источник агентства.

Как считают специалисты, нынешняя динамика летних продаж на внутреннем рынке говорит как об некоторой адаптации граждан к сегодняшней социально-экономической ситуации и новым ценам, так и в очередной раз подтверждает рост популярности внутреннего туризма. Самыми популярными внутренними маршрутами на лето турагентства обозначили следующие: Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Дагестан.