ЗАМАНА - Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравляет дагестанок с 8 марта

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравляет дагестанок с 8 марта

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07 марта, 2023. Вторник 13:21
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Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравляет дагестанок с 8 марта

Депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов поздравляет дагестанок с наступающим Международным женским днем.

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравляет дагестанок с 8 марта

«Дорогие женщины! Поздравляю вас всех с замечательным праздником 8 Марта.
Во все времена в Дагестане к женщине относились с особенным уважением и любовью. Вы даете нам жизнь, наполняете ее добром и гармонией, освещаете наш мир своей красотой и обаянием, оберегаете и воспитываете будущее нашей страны – наших детей и внуков. Вы поддерживаете в доме уют и следите за тем, чтобы не погас огонь очага, сохраняете горские обычаи гостеприимства и уважения к старшим.
Желаю вам всё больше и больше радовать этот мир красотой, нежностью и женственностью. Пусть перед вами будут распростерты все дороги и открыты все двери. Пусть этот весенний день дарит вам тепло, а мужчины окружают вниманием. Пусть родные и любимые всегда будут рядом, а их любовь и поддержка никогда не оставляют вас!», — обратился депутат.

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