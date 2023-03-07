В Дагестане стартовала посадка раннего картофеля

«Сегодня проходит посадка сверхраннего картофеля, урожай которого будут собирать в начале мая, в тот период, когда во многих других субъектах начинают выходить на поля. Дагестанский картофель, другая овощная продукция будут поставляться на рынки России уже к лету. Тем самым Дагестан активно участвует в решении задач импортозамещения и в период межсезонья, когда в основном к нам поступает картофель из теплых стран. Аграрный сектор Дагестана получает хорошую поддержку по линии Минсельхоза Российской Федерации. В частности, в 2023 году стартовал федеральный проект по стимулированию развития овощеводства и картофелеводства.

Примечательно и то, что впервые в орбиту государственной поддержки включаются личные подсобные хозяйства. Это крайне актуально для Дагестана. Как видно, здесь многие ЛПХ осуществляют посадку картофеля, выполняя все агротехнические операции ничуть не хуже, чем в высокотехнологичных крупных хозяйствах России», – прокомментировал первый заместитель ведомства Шарип Шарипов