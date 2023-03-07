МЧС предупреждает дагестанцев о лавиноопасности

МЧС по Дагестану предупреждает жителей о лавиноопасности в горных районах региона.

«В период с 6 по 7 марта в горных районах региона лавиноопасно», – заявляет ведомство. В случае ЧС необходимо звонить на телефонные контакты экстренных служб «112» и «101», а также «телефон доверия» Главного управления МЧС РФ по Дагестану: 8(8722)39-99-99.