ЗАМАНА - МЧС предупреждает дагестанцев о лавиноопасности

МЧС предупреждает дагестанцев о лавиноопасности

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07 марта, 2023. Вторник 10:44
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МЧС предупреждает дагестанцев о лавиноопасности

МЧС по Дагестану предупреждает жителей о лавиноопасности в горных районах региона.

МЧС предупреждает дагестанцев о лавиноопасности

«В период с 6 по 7 марта в горных районах региона лавиноопасно», – заявляет ведомство. В случае ЧС необходимо звонить на телефонные контакты экстренных служб «112» и «101», а также «телефон доверия» Главного управления МЧС РФ по Дагестану: 8(8722)39-99-99.

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