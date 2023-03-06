В середине лета 2023 года нынешний состав Общественной палаты седьмого созыва завершит свою работу. Руководитель Дагестана заявил о необходимости в повышении эффективности взаимодействия Общественной палаты с разнообразными НКО, активной работы с гражданскими инициативами и в других общественно значимых направлениях. Одной из целей нового созыва палаты, как сообщил Меликов, видится усиление общественного контроля, формирование узконаправленных комиссий для более компетентного подхода к решению существующих вопросов в областях волонтерства, патриотического воспитания, ЖКХ, строительства и СМИ.
«Подавляющая часть жителей не знает, что такое Общественная палата и в чем заключается её деятельность. Призываю Народное Собрание Дагестана осуществить эту работу прозрачно и эффективно», – подытожил Меликов.