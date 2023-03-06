ЗАМАНА - Меликов заявил о необходимости провести «перезагрузку» деятельности Общественной палаты Дагестана

Меликов заявил о необходимости провести «перезагрузку» деятельности Общественной палаты Дагестана

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06 марта, 2023. Понедельник 16:44
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Меликов заявил о необходимости провести «перезагрузку» деятельности Общественной палаты Дагестана

«За 3 года Общественная палата проделала определённую работу: члены палаты вместе с благотворительными фондами участвовали в организации гуманитарной помощи на Донбассе, внесли свой вклад в фонд помощи семьям военнослужащих «Мы вместе». Несмотря на достигнутые результаты, в целом палата не всегда эффективно использовала потенциал в аспекте организации общественного диалога, разрешения конфликтов, снижения социальной напряженности, часто создаваемой искусственно, и других важнейших целей данной организации», – выступил Меликов.

Меликов заявил о необходимости провести «перезагрузку» деятельности Общественной палаты Дагестана

В середине лета 2023 года нынешний состав Общественной палаты седьмого созыва завершит свою работу. Руководитель Дагестана заявил о необходимости в повышении эффективности взаимодействия Общественной палаты с разнообразными НКО, активной работы с гражданскими инициативами и в других общественно значимых направлениях. Одной из целей нового созыва палаты, как сообщил Меликов, видится усиление общественного контроля, формирование узконаправленных комиссий для более компетентного подхода к решению существующих вопросов в областях волонтерства, патриотического воспитания, ЖКХ, строительства и СМИ.

«Подавляющая часть жителей не знает, что такое Общественная палата и в чем заключается её деятельность. Призываю Народное Собрание Дагестана осуществить эту работу прозрачно и эффективно», – подытожил Меликов.

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