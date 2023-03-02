Махачкалинское «Динамо» заявило на сезон 18-летнего Алимхана Зайнивова

Футболист «Динамо-2», прошедший с основной командой несколько сборов, заявлен для выступлений в Первой лиге.

Зайнивов – воспитанник дагестанского футбола. Начал карьеру в академии «Анжи», выпускался из республиканского филиала академии московского «Динамо». Юноша подписал договор с махачкалинским клубом «Динамо» еще в 2022 году, но оставался игроком второй команды. Дагестанец выбрал 20-й номер для игр за клуб.